В населенных пунктах Херсонской области, которые вернулись под контроль Украины, объявлена добровольная эвакуация. Об этом заявила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

«Речь идет о том, что каждый по желанию может уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их перевозку, проживание, медицинское обеспечение и тому подобное», — заявила она.

По ее словам, речь, в первую очередь, идет об уязвимых категориях граждан. Уже готовятся списки желающих эвакуироваться.

В Николаеве создан транзитный пункт, где люди могут находиться в течение недели до выезда. Оттуда их по желанию отправляют в разные регионы Украины.