Ситуация вокруг широко разрекламированных «наблюдательных миссий» в Армении становится все более двусмысленной и скандальной. После жёсткого заявления Азербайджана о том, что в ОБСЕ не было принято решения о направлении миссии в Армению в соответствии с регламентом, «наблюдатели ОБСЕ в Армении» ушли в тень, чем не на шутку расстроили принимающую сторону.

Теперь же настал черед наблюдательной миссии ЕС, чьё прибытие в Армению рекламировалось как невероятный успех Еревана на европейском направлении. Нет, конечно, наблюдатели в Армению прибыли. Они регулярно появляются в приграничных сёлах, армянские СМИ и ТГ-каналы столь же регулярно публикуют фотографии колонны джипов с флагами Евросоюза.

Но теперь выясняется, что и здесь дела идут совсем не так, как хотелось бы Еревану. Замглавы МИД Армении Паруйр Ованнисян уверенно заявил журналистам: миссия наблюдателей ЕС на границе с Азербайджаном работает достаточно эффективно, делегаты периодически готовят свои отчеты для Евросоюза. Правда, тут же признался: в МИД не владеют информацией, зафиксировали ли наблюдатели какие-то нарушения.

А вот это уже интересно. Для начала напомним, что в начале недели посол по особым поручениям Эдмон Марукян громко заявил в Twitter, будто бы «атаки ВС Азербайджана на суверенную территорию Армении задокументированы миссией ЕС», и уверенно добавил: «Миссия объяснит ЕС и другим, что атаки ничем не спровоцированы и представляют собой спланированный террор Азербайджана против армянской государственности». Строго говоря, вопросы были уже тогда: почему о «задокументированных атаках» трещит Эдмон Марукян, а не сама миссия ЕС?

И не выдаёт ли посол по особым поручениям желаемое за действительное? Теперь опасения подтверждаются. Замглавы МИДа Паруйр Ованнисян объясняет и Марукяну, и остальной аудитории, что у его ведомства вообще-то нет информации, что именно «фиксирует» и «документирует» миссия ЕC.

А это еще один, и очень обидный, провал «наблюдательной стратегии» Армении. В самом начале Ереван рассчитывал с помощью миссии ЕС реализовать свою давнюю задумку: разместить на границе международных наблюдателей, чтобы зафиксировать ее нынешнюю конфигурацию, отодвинуть в неопределенное будущее делимитацию, демаркацию и возвращение Азербайджану захваченных и «приармяненных» территорий в приграничье, и тем более отложить в долгий ящик мирный договор. Не вышло. Благодаря жёсткой дипломатии президента Азербайджана на встрече в Праге, наблюдательная миссия ЕC работает только с армянской стороны границы.

У Еревана оставался шанс на утешительный приз. Миссию ЕС Армения с упоением тащила на границу с Азербайджаном еще и для того, чтобы евронаблюдатели фиксировали, как такой-сякой Азербайджан стреляет по «суверенной территории многострадальной Армении». Но, похоже, подтверждать армянские фейки об обстрелах евронаблюдатели не стали. А это уже не просто провал, а политическая катастрофа.

Наконец, нельзя не заметить, что заявление Ованнисяна прозвучало как раз накануне намеченного на 22 ноября в Ереване заседание Совета ОДКБ. Где Армения, как нетрудно догадаться, опять будет пытаться выклянчить у партнеров более существенную военную поддержку. На таком фоне присутствие евронаблюдателей, которое раньше подавалось как невероятное достижение армянской дипломатии, теперь превращается в серьёзную проблему, которую надо срочно решать. Или по крайней мере «сбить ореол» вокруг наблюдателей, чем и занимается Паруйр Ованнисян.

Словом, как и следовало ожидать и как предупреждал Minval, очередная попытка Армении держаться за две лодки предсказуемо закончилась тем, что армянская дипломатия в очередной раз «пустила пузыри».

Нурани, обозреватель