Президент ФИФА Джанни Инфантино поддержал организаторов Чемпионата мира по футболу в Катаре и обвинил Запад в «лицемерии» при освещении ситуации с правами человека.

Выступая на пресс-конференции в Дохе с монологом длиною в один час, швейцарец заявил, что европейские страны должны анализировать собственную историю, а не сосредотачиваться на положении трудовых мигрантов, женщин и сексуальных меньшинств и призывать к бойкоту мирового первенства на Аравийском полуострове.

«Я европеец. Я думаю, что за то, что мы делали в течение трёх тысяч лет по всему миру, нужно извиняться в течение следующих трёх тысяч лет, прежде чем давать уроки морали», — заявил Инфантино.

По словам Инфантино, с 2016 года в консервативном эмирате наблюдаются «положительные сдвиги». «Я удивляюсь, почему никто этого не признаёт», – добавил он.

«Это не значит, что мы не должны обращать внимание на проблемы, которые, конечно, есть и в Катаре. Но преподносить их однобоко лицемерно, моральные поучения – это просто лицемерие», — добавил он.