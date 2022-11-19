Шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что грядущая зима для Украины окажется суровой. Об этом он заявил во время выступления на ежегодном Форуме по безопасности в канадском Галифаксе, трансляция которого доступна на сайте.

«Вы знаете, у россиян огромная армия и впечатляющие вооружения», — сказал он, добавив при этом, что даже это не позволило Москве «одержать верх» в Украине.

Также Остин привел утверждение президента США Джо Байдена, который заявил, что «Украина никогда не станет победой России». Однако, по словам шефа Пентагона, впереди у Украины могут быть трудности, так как страну ждет суровая зима.