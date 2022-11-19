Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Риши Сунак, который сегодня посетил с визитом Киев, прогулялись по столице.

Во время прогулки Зеленский и Сунак почтили память украинских героев и осмотрели выставку уничтоженной техники россиян.

«Лидеры возложили цветы к Стене памяти погибших за Украину возле Михайловского Златоверхого монастыря и почтили память украинских воинов минутой молчания», — пишет пресс-служба.

Также премьер Британии установил лампаду к памятному знаку жертвам Голодомора 1932-1933 годов, расположенного на Михайловской площади.