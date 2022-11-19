Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, прибывший в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил, что Британия поможет Украине укрепить противовоздушную оборону, передает Mirror.

«Сунак подтвердил новый пакет мер противовоздушной обороны для защиты гражданского населения Украины и национальной инфраструктуры», — говорится в публикации.

Уточняется, что этот пакет помощи на £50 млн включает 125 зенитных орудий и технологии для борьбы с беспилотниками, включая радары и средства радиоэлектронной борьбы с беспилотниками.