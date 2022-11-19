В январе-октябре этого года Федеральное ведомство по миграции и беженцам Германии приняло 792 решения в отношении граждан Азербайджана. Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ведомстве.

Было отмечено, что 319 ходатайств о предоставлении убежища были отклонены, и только 53 гражданам разрешено остаться в Германии.

Кроме того, Федеральное ведомство прекратило рассмотрение 420 заявлений, поданных гражданами Азербайджана.

В управлении подчеркнули, что лица, чьи ходатайства о предоставлении убежища не были приняты на рассмотрение, предупреждены о необходимости добровольно покинуть страну.