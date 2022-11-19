Обсуждение вопросов, не относящихся к мандату Франкофонии, основной целью которой является пропаганда французского языка и культуры во всем мире под управлением Франции, и использование в политически предвзятых целях института, членом и наблюдателем которого Азербайджан не является, абсолютно неприемлемо.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Азербайджана.

На министерской встрече, состоявшейся 18 ноября в рамках проходящего в Джербе (Тунис) саммита Франкофонии, министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выступил с провокационным, полным искажений заявлением о позиции членов организации в отношении Азербайджана.

«На этапе подготовки к саммиту в Джербе при непосредственной поддержке Франции первоначальные тексты Декларации Джербы, являющиеся итоговыми документами саммита, и проект резолюции, посвященный кризисным ситуациям в зоне Франкофонии, содержали односторонние, предвзятые и искаженные провокационные заявления в отношении Азербайджана и были представлены на обсуждение стран-членов.

Мы считаем подобные документы, появившиеся в результате подрывной деятельности Франции, политически предвзятыми и неактуальными.

Азербайджанская сторона выражает благодарность всем государствам, которые в процессе обсуждения документов саммита продемонстрировали позицию, основанную на нормах и принципах международного права», отметили в МИД.