В Азербайджане за последние сутки выявлено 34 случая заражения коронавирусом, 52 человека вылечились, 3 — скончались, говорится в сообщении Оперштаба при Кабмине Азербайджана.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 823923 случая заражения коронавирусной инфекцией, 813421 человек вылечился, 9972 – скончались, число активных больных составляет 230.

За последние сутки в стране проведены 2084 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7355336.

19 ноября против новой коронавирусной инфекции сделаны 594 прививки.

На первом этапе введено 138 вакцин, на втором этапе 173 вакцины, на третьем и следующем этапах вакцинации 241 вакцина, количество бустерных доз после положительного результата – 42.

На сегодняшний день в нашей стране против коронавируса введены 13 миллионов 918 тысяч 472 вакцины. Количество вакцин, использованных для первой дозы – 5 миллионов 391 тысяча 803, на втором этапе вакцинации – 4 миллиона 873 тысячи 160, на третьем и следующем этапах вакцинации – 3 миллиона 389 тысяч 909, количество бустерных доз после положительного результата – 263 тысячи 600.