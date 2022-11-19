Профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков оценил появление руководителя КНДР Ким Чен Ына с дочерью на запуске межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». Кореевед рассказал «Газете.Ru», что северокорейский лидер является «образцовым семьянином» и регулярно показывает членов своей семьи на публике.

«Возможно, большую роль играет то обстоятельство, что он провел свои подростковые годы в Европе. Поскольку Ким Чен Ын видел достаточно открытое поведение семей властителей, он не находит в этом ничего зазорного. Буквально через несколько месяцев после прихода к власти он представил публике свою жену, которая в те моменты, когда она не беременна в очередной раз, часто появляется на публике вместе с ним. Причем, судя по всему, супруги живут в редкой любви и согласии. Более того, то обстоятельство, что он очень хорошо относится к своим детям, хорошо известно. Иногда это можно увидеть несколько необычным образом, например изучая северокорейские телевизионные программы. Дело в том, что там очень много говорят о воспитании детей, причем обычно особое внимание уделяется детям того же возраста, в каком в момент подготовки программы находятся дети Ким Чен Ына. Человек вырос в другой традиции и ведет себя так, как считает правильным. На все это накладывается его безусловная любовь к жене и любовь к детям», — объяснил Ланьков.

По его словам, поведение Ким Чен Ына очень отличается от традиций бывших правителей Северной Кореи — его отца и деда.

«В определенной степени он противопоставляет себя своему отцу, который был страшным бабником, хотя тоже по своему неплохим отцом. Он не бросал своих многочисленных детей от многочисленных связей, но при этом их воспитанием особо не занимался. А Ким Чен Ын занимается. Он разорвал старые традиции, которых придерживались его отец и дед. Достаточно напомнить, что потребовалось 15 лет, чтобы северокорейская печать мимоходом упомянула, что у его деда Ким Ир Сена есть жена. Если же говорить об отце Ким Чен Ына Ким Чен Ыре, то при том, что женщин у него было всегда много, никаких даже намеков на это в открытой печати никогда не появлялось», — сказал Ланьков.

Кореевед добавил, что не находит ничего удивительного в выборе мероприятия для появления с дочерью.

«Запуск ракеты это интересно, ребенку интересно. Дети же любят самолеты, ракеты, паровозы. Кроме того она же в конце концов принцесса. Почему бы принцессе не посмотреть на рыцарский турнир? Я думаю, что ему захотелось просто похвастаться. На прошлые запуски он брал жену. Я даже не исключаю, что дочка ему сказала: «Пап, а я хочу посмотреть как ракета полетит». Любимая дочь попросит — почему бы не показать. Он очень интересный: в чем-то очень жестокий, капризный, но в чем-то очень приятный. Это абсолютно идеальный семьянин. С его положением и возможностями мало кто из мужчин будет так себя вести», — рассказал он.

Ланьков не исключает, что Ким Чен Ын может в будущем передать власть своей дочери, но добавляет, что говорить об этом пока рано.

«Учитывая отношение Ким Чен Ына к женщинам, я не удивлюсь, если он передаст бразды правления не сыну, а дочери. Он на удивление свободен от патриархальных предрассудков, столь характерных для его предков. Тем не менее слишком глубоких выводов из факта появления девочки на запуске я бы делать не стал. Принцев и принцесс в семье Ким много. Ли Соль Чжу (жена Ким Чен Ына) молода, красива и, судя по всему, будет еще рожать. Они кажется настроены на то, чтобы иметь много детей. В любом случае до момента передачи власти еще остаются даже не годы, а десятилетия. Наверное рано об этом беспокоиться. Может такая мысль у него и присутствует, но сказать, что он сейчас начинает к этому подготовку можно ну только очень отчасти», — заключил он.