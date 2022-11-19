Договор купли-продажи газа между SOCAR и российской компанией «Газпром» является составной частью совместного сотрудничества сторон.

Об этом в связи с началом поставок газа в Азербайджан в рамках нового договора купли-продажи газа сообщили изданию АПА в SOCAR.

«Компании SOCAR и «Газпром» последние 10 лет на регулярной основе сотрудничают в сфере газоснабжения, а также использования газа на газохимических предприятиях. Обе компании стремятся оптимизировать свою инфраструктуру путем организации взаимного обмена потоками газа. Указанный договор также является составной частью совместного сотрудничества», — отмечается в сообщении.

Напомним, согласно информации «Газпрома», 15 ноября начались поставки российского газа в Азербайджан в рамках нового договора купли-продажи газа. Документ подписан между «Газпром экспортом» и SOCAR. Контракт предусматривает поставки до 1 млрд. кубометров газа к марту 2023 года.