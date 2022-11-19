С начала полномасштабной войны Германия передала Украине 30 зенитных самоходных установок Gepard. Эти зенитки являются эффективным оружием против иранских дронов Shahed-136.

Об этом говорится в сообщении посольства Германии в Украине в соцсети «Твиттер».

«На защите украинского неба: с начала полномасштабной войны Германия поставила Украине 30 зенитных установок Gepard. Gepard стал эффективным оружием против иранских беспилотников Shahed-136. Его используют для защиты украинской критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.