Настоящий долговременный и честный мир может появиться только в результате «полного демонтажа» всех элементов российской агрессии, сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед участниками Международного форума по безопасности в канадском Галифаксе.

«Простое окончание боевых действий не гарантирует мира. Россия ищет краткосрочного перемирие – передышку, чтобы восстановить силы. Кто-то может называть это окончанием войны. Но такая пауза лишь усугубит ситуацию», — уверен украинский лидер.

По его словам, недопустимо «назвать миром какие-либо идеи уступок территорий или суверенитета». «Аморальные компромиссы приведут к новой крови. Настоящий долговременный и честный мир может явиться результатом лишь полного демонтажа всех элементов агрессии», — подчеркнул он.

Он напомнил об украинской формуле мира, изложенной им на саммите G-20. «В украинской формуле мира 10 пунктов. Это вызовы, которые необходимо преодолеть для безопасности Украины, Европы и мира. Это формула мира для мира. Украина предложила именно такую формулу мира. Я представил ее Генассамблее ООН и саммиту «двадцатки». И я прошу участников и участниц Международного форума безопасности в Галифаксе помочь нам реализовать эту формулу! Это единственный путь к подлинному миру», — сказал Зеленский.