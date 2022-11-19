19 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 9-12°, днем 14-17° тепла, ночью в Баку 10-12°, днем 14-16° тепла. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром ожидается туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-11°, днем 19-23° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 6-10° тепла.