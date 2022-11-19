Угроза ядерного удара России по Украине, по состоянию на сейчас, низкая. Даже если россияне решатся на такой шаг, украинцы не перестанут бороться за победу. Об этом заявил замглавы Минобороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов в интервью Sky News.

На вопрос журналиста, верит ли он в использование россиянами ядерного оружия, Гаврилов ответил: «Да, это была бы драма. Для всех это будет одинаково — Бог знает какой сценарий — но этот тактический ядерный удар не является угрозой, которая остановит нас от продолжения нашей борьбы».