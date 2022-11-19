Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что назначение спецпрокурора по делу о роли экс-президента Дональда Трамп в штурме Капитолия 6 января, вызывает большую тревогу. Об этом Пенс заявил в эфире телеканала Fox News.

«Назначение специального прокурора вызывает большую тревогу. Никто не может быть выше закона, но я не уверен, что следовать плохим советам ваших адвокатов противозаконно», — сказал Пенс.

Экс-вице-президент также допустил сотрудничество со следствием, отметив, что степень участия определят его юристы.