Во время учений НАТО в Балтийском море российские самолеты совершили облет нескольких кораблей, военно-морское командование альянса назвало инцидент «небезопасным». Об этом пишет говорится в заявлении, опубликованном Североатлантическим альянсом.

Российские истребители пролетели над кораблями НАТО на высоте 91 метра и расстоянии 73 метров.

«НАТО сочла взаимодействие небезопасным и непрофессиональным, поскольку оно проводилось в опасной зоне, которая была задействована для учений по противовоздушной обороне, а также из-за высоты полета и близости самолетов», — говорится в заявлении альянса.