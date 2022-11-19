Экс-президент США Дональд Трамп назвал назначение спецпрокурора, который будет проводить расследование ряда связанных с ним дел, неприемлемым и отказался сотрудничать. По словам Трампа, расследование «несправедливо и политизировано». Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Трамп подчеркнул, что «не сделал ничего плохого» и выразил надежду, что у Республиканской партии «хватит мужества бороться с такими инициативами».

Накануне министр юстиции и генпрокурор США Меррик Гарланд объявил о назначении спецпрокурора Джека Смита для проведения расследования по делу экс-президента Дональда Трампа.

Смит пообещал «быстро и тщательно провести расследование» и «вынести независимое суждение».

Напомним: в ходе обыска, проведенного 8 августа в имении Трампа, было обнаружено 11000 правительственных документов, в том числе сотни различной степени секретности. Министерство юстиции ведет против бывшего президента расследование по подозрению в незаконном вывозе документов.

15 ноября Дональд Трамп официально объявил о своем выдвижении в качестве кандидата на президентский пост в 2024 году. Выступая перед журналистами на территории своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде, Трамп заявил: «Ради того, чтобы вновь сделать Америку великой и могущественной, сегодня вечером я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США». По словам Трампа, «мир еще не узрел истинной славы, которой может достичь эта нация». «Мы еще не достигли этого пика. Хотите верьте, хотите нет», – сказал экс-президент.