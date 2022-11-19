Старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе Филипп Рикер, которого армянская сторона упорно называет «сопредседателем МГ ОБСЕ», заявил, что «механизм Минской группы больше не работает, и США участвуют в урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном посредством прямого взаимодействия с двумя странами».

«Думаю, дело дошло до того, что мы можем положить конец этому мандату путем консенсуса», — сказал Рикер на дискуссии «Оценки политики США на Кавказе», организованной комитетом Сената США по международным отношениям.

По его словам, «Азербайджан заявил, что больше не будет иметь дело с Минской группой».

«Однако сам мандат посредничества весьма полезен. Хотя сотрудничество между сопредседателями Минской группы уже не работает. И мы взаимодействуем в мирном процессе напрямую со сторонами. Минская группа, как известно, не работает. Цель мандата посредничества, разумеется, сохраняется. А ОБСЕ действует на основе консенсуса. Я продолжаю поддерживать очень тесные контакты с моим французским партнером из ЕС », — сказал Рикер.