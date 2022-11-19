С 5 декабря, во исполнение плана «Большой семёрки» по ограничению цен на российскую нефть, ЕС не будет покупать чёрное золото у РФ. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетической политики Кадри Симсон.

«Наши санкции будут распространяться на нефть для стран-членов ЕС, поэтому мы не будем покупать российскую нефть, начиная с 5 декабря, и мы покрыли возможный разрыв в ценах на нефть для международных покупателей нашим восьмым пакетом санкций», — цитирует её слова агентство Reuters.

Напомним, ранее стало известно, что страны G7 23 ноября объявят, на каком уровне будет установлен ценовой потолок для российской нефти.