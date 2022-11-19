Президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления на саммите АТЭС в Таиланде в пятницу, 18 ноября, сравнил мир с джунглями, а США и Китай с нервными слонами в них, сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Макрон, в частности, сказал: «Мы в джунглях, и у нас есть два больших слона, пытающиеся стать все более и более нервными. Если они станут нервными и начнут войну, это будет большой проблемой для остальных джунглей. Требуется сотрудничество многих других животных: тигров, обезьян и других. Вы на стороне США или Китая? Потому что сейчас постепенно многие люди хотели бы видеть в этом мире два порядка. Это большая ошибка. Даже для США и Китая нужен единый глобальный порядок».