Три корабля 1-й постоянной военно-морской группы НАТО прибыли в пятницу в Эстонию.

Об этом сообщил главный штаб Сил обороны республики.

«Мы здесь, чтобы помочь обеспечить безопасность в регионе Балтийского моря, где мы тесно сотрудничаем с Силами обороны Эстонии», — приводятся слова командующей группой коммодор Жанетт Моранг (Jeanette Morang).

В составе группы пришвартовавшихся в Старом порту Таллина кораблей НАТО — голландский фрегат, он же флагман HNLMS Tromp (F803), датский фрегат HDMS Esbern Snare (F342) и норвежский танкер HNoMS Maud.

На следующей неделе корабли 1-й постоянной военно-морской группы НАТО отправятся в Финляндию, где примут участие в международных военно-морских учениях «Ледяные ветры 22».

Это третий визит кораблей данного соединения в этом году. В последний раз они посещали Эстонию в июле этого года, а до этого — в апреле, для проведения учений по взаимодействию с катерами обороны ВМС Эстонии и авиацией.