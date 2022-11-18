Американский онлайн-ритейлер Amazon.com Inc. планирует продолжить увольнения сотрудников в 2023 году.

Как заявил главный исполнительный директор компании Энди Джасси, хотя Amazon уже объявила о сокращении числа рабочих мест в подразделениях по производству устройств и книжном бизнесе, в дальнейшем другие отделы также будут затронуты увольнениями, сообщает MarketWatch.

«Наш ежегодный процесс планирования продолжается до нового года, а это означает, что будет больше сокращений рабочих мест, поскольку руководители продолжают вносить коррективы, — сказал он в сообщении, которое размещено на корпоративном сайте Amazon. — Эти решения будут доведены до сведения затронутых сотрудников и организаций в начале 2023 года».

CEO не знает, «сколько именно других позиций будет затронуто», но сокращения затронут магазины и подразделение технологических решений.