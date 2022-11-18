Соединенные Штаты не подталкивают украинского президента Владимира Зеленского к переговорам с РФ, однако Вашингтон считает, что дипломатия по Украине нужна. Об этом заявил в пятницу на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Мы все согласны с тем, что урегулирование посредством дипломатии — это наилучший вариант, уступающий только тому, чтобы [президент РФ Владимир] Путин просто вывел свои войска», — утверждал он. «Мы также говорили, что президенту Зеленскому решать, когда он будет готов вести переговоры и будет ли, а также то, как будут выглядеть эти переговоры, никто в Соединенных Штатах не подталкивает его, не принуждает и не заставляет садиться за стол переговоров», — заявил Кирби.

Представитель СНБ подчеркнул, что США «не будут вести дискуссии с российской стороной относительно завершения войны на Украине без присутствия Украины на переговорах» и не ведут их. При этом, по его словам, Вашингтон выступает за сохранение открытых каналов связи с РФ, особенно на данном этапе, чтобы не допустить просчетов «в стратегическом отношении между Соединенными Штатами и Россией, а также между Западом и Россией».