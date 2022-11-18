Швейцария проведет с 22 по 29 ноября военные учения PILUM 22, которые станут самыми крупными с 1989 года. В них примут участие 5 тыс. военнослужащих, сообщило в пятницу правительство страны — Федеральный совет.

«На учениях PILUM 22 армия проверит взаимодействие различных составных частей механизированной бригады. Речь будет идти, в частности, об оценке способности оборонять страну и ее жителей в случае вооруженного конфликта, в том числе на суше», — говорится в сообщении.

Учения с участием 5 тыс. военнослужащих охватят территорию пяти кантонов — Аргау, Берна, Золотурна, Люцерна и Цюриха, будет задействована 11-я механизированная бригада. В рамках PILUM 22 пройдут тренировку военнослужащие четырех механизированных батальонов, батальона тылового обеспечения и горно-пехотной роты. План маневров готовился на протяжении двух последних лет. «Последние по времени сравнимые военные учения были проведены в 1989 году», — констатировал Федеральный совет.