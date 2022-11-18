Министр иностранных дел Джейхун Байрамов 18 ноября провел встречу с новым послом Ливии в Азербайджане Али Салем Насером и принял копию его верительных грамот.

Согласно информации МИД Азербайджана, Байрамов и Насер обменялись мнения относительно дальнейшего двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Ливией.

Министр указал на высокий уровень политического диалога между двумя странами. В этой связи стороны выразили удовлетворение взаимной поддержкой и сотрудничеством, как на двустороннем уровне, так и в рамках международных организаций, особенно в ООН, Организации исламского сотрудничества и Движении неприсоединения.

Посол при этом выразил удовлетворение тем, что будет работать в Азербайджане. Насер отметил, что будет работать над дальнейшим укреплением и развитием отношений между странами по всем направлениям.