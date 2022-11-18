Военнослужащие воздушных Сил самообороны Японии и пилоты ВВС США в пятницу провели совместные учения с участием боевых самолетов.

Об этом говорится в сообщении, размещенном в Twitter воздушных Сил самообороны.

Отмечается, что от Японии были задействованы три истребителя F-15, от США — четыре истребителя F-16. Цель учений заключалась в повышении сдерживающего потенциала японо-американского альянса.

По данным агентства Kyodo, учения были реакцией Токио и Вашингтона на осуществленный в пятницу ракетный пуск КНДР.