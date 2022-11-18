Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в пятницу по телефону детали создания газового хаба в Турции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам состоявшейся беседы.

«Особое внимание уделено перспективам реализации выдвинутой президентом России в октябре и поддержанной Реджепом Тайипом Эрдоганом инициативы создания на территории Турции крупного газового хаба», — говорится в сообщении.

Также стороны отметили планомерное продвижение значимых совместных проектов, в том числе в атомной энергетике.

Кроме того, Путин еще раз выразил искренние соболезнования Эрдогану в связи с трагическими последствиями недавнего теракта в Стамбуле.