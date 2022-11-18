Премьер-министр Израиля Яр Лапид приветствует решение Азербайджана открыть посольство в Тель-Авиве.

«Азербайджан является важным партнером Израиля и домом для одной из крупнейших еврейских общин в мусульманском мире. Решение об открытии посольства отражает глубину отношений между странами. Этот шаг является плодом усилий израильского правительства по наведению прочных политических мостов с мусульманским миром. Я хочу поблагодарить президента Ильхама Алиева и поздравить азербайджанский народ, который теперь впервые будет представлен в государстве Израиль», — написал Яр Лапид в Twitter.