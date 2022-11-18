Падение ракеты украинских сил ПВО в Польше было несчастным случаем. Об этом заявил в пятницу президент республики Анджей Дуда, выступая на конгрессе в Подкарпатском воеводстве.

«Скорее всего, это был несчастный случай», — сказал он, подчеркнув, что ракета упала в шести километрах от границы. «Ее не удалось перехватить. Такова правда. Ни одна страна в мире не обладает такой системой обороны, которая защищала бы всю территорию, в особенности на таком небольшом расстоянии от границы», указал Дуда.