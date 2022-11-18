В соответствии с планом боевой подготовки на текущий год, в мотострелковых частях Сухопутных войск состоялись тактические учения с боевой стрельбой.

Как сообщает Минобороны, задействованные в учениях подразделения выполнили практические действия.

Подразделения отработали различные приемы продвижения на боевой технике и, следуя по намеченному маршруту, успешно выполнили задачи по приближению к позициям условного противника и уничтожению обнаруженных целей.

Основной целью учений, проводимых с учетом опыта, обретенного в Отечественной войне и в ходе современных боевых действий, является повышение боеспособности мотострелковых подразделений, в том числе совершенствование полевой выучки и практических навыков личного состава.