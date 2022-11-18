Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, во второй половине дня предстоит еще один международный разговор.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Состоялся телефонный разговор уже президента Путина с президентом Турции Эрдоганом. В ближайшее время мы опубликуем наше традиционное сообщение на этот счет», — сказал он.

Эрдоган в ходе беседы выразил благодарность Путину за его конструктивную позицию в вопросе продления зерновой сделки.

«В ходе переговоров обсуждались региональные вопросы, в частности, отношения между Турцией и Россией и развитие ситуации вокруг зернового коридора. Президент Эрдоган поблагодарил президента России Путина за его конструктивную позицию по продлению стамбульского соглашения об экспорте зерна на 120 дней», — сообщили журналистам в канцелярии турецкого лидера.