Азербайджан всегда чувствовал поддержку Израиля на международной арене. Об этом сегодня заявил депутат Милли Меджлиса Самед Сеидов, сообщает Minval.az.

Израиль открыл посольство в Азербайджане еще в 1993 году. О поддержке Израилем Азербайджана знают все: и в международных организациях, и в США, и в Европе. Сейчас, когда Израиль помог Азербайджану в ходе 44-дневной войны, мы особенно должны расширять отношения с дружественной страной, сказал депутат.

Он отметил, что сегодня президент Ильхам Алиев представил документ об открытии посольства Израиля в Тель-Авиве: «Этим самым азербайджано-израильские отношения переходят на более высокий, новый уровень. Связи между народами будут развиваться. После открытия этого посольства к нашему голосу будут прислушиваться еще более внимательнее».