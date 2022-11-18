18 ноября между премьер-министрами Азербайджана и Грузии Али Асадовым и Ираклием Гарибашвили состоялась телефонная беседа.

Об этом сообщили в Кабинете министров.

В ходе телефонного разговора главы правительств поздравили друг друга с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Грузией.

Выражено удовлетворение текущим высоким уровнем азербайджано-грузинских отношений стратегического партнерства, построенных на прочных основах многовековой дружбы, добрососедства и взаимоподдержки.