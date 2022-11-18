Вызывают озабоченность средства, полученные от реализации товаров, переданных в собственность государства на основании постановлений судов по делам о преступлениях и административных проступках, выявленных в таможенной сфере. Об этом заявил депутат Рази Нуруллаев в ходе обсуждения в Милли Меджлисе законопроекта «О внесении изменений в Таможенный кодекс Азербайджанской Республики», сообщает MInval.az.

Он отметил, что такие изменения вносятся часто и каждый раз возникают опасения: «Я не считаю такой подход прозрачным. Конечно, хотелось бы, чтобы таможенники получали более высокую заработную плату, а их социальный статус был в несколько раз лучше, чем сейчас. Я возражаю против общего подхода».

«Подобные подходы ведут к недобросовестности, жадности в подсчетах стоимости конфискованных товаров. Допустим, кто-то привозит товар, а таможенник и его начальник решают, что он незаконный и его нужно конфисковать. Дело идет в суд, и суд выносит решение, что предприниматель или гражданин прав. Тогда внесем изменение, чтобы ущерб и убытки, понесенные гражданином, оплачивались из бюджета соответствующего учреждения. Кому-нибудь это понравится? Конечно нет. Все средства должны поступать в государственный бюджет, а увеличение должно регулироваться оттуда же», — сказал он.