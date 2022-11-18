Заходишь в супермаркет, отовариваешься на 50 манатов, а через неделю те же продукты, стоят 60 манатов. В течение месяца цены продукты дорожают на 15-20 процентов. Об этом заявил депутат Рази Нуруллаев во время выступления в ходе заседания Милли Меджлиса, сообщает Minval.az.

Он сказал, что цены на некоторые продукты подорожали до фантастических размеров: «Килограмм говядины стоит 14-16 манатов, а баранины – от 18 манатов. Если хотите купить более качественное мясо, добавьте 4-5 манатов. Материальное положение граждан ухудшилось на фоне независящей от нас инфляции».

Депутат сказал, что за последние пять лет цены выросли не менее чем в 3-5 раз в зависимости от продукции, материалов и услуг.

«Посмотрим, насколько увеличились пенсии, пособия и другие соцпакеты?» Это увеличение незначительно на фоне ежедневного повышения цен. Конечно, правительство также обеспокоено и принимает смягчающие меры. Я знаю и ценю это. Однако мы должны предпринять более заметные, реальные и незамедлительные шаги по оказанию помощи», — заявил он.

Рази Нуруллаев подчеркнул, что критически важные продукты питания в европейских странах намного дешевле, чем в Азербайджане: «В то время как рабочая сила, зарплаты и услуги там намного выше, чем у нас. Но знаем ли мы причины, по которым продукты питания на рынках для бедных, стоят дешевле почти в 3-4 раза, чем у нас? Возможно, это связано с логистикой, доставкой, таможней, налогами и другими вопросами? Почему бы нам не изучить и не применить эту практику? Во-вторых, приближается холодная зима, людям потребуется больше электроэнергии и природного газа. Тут может быть два подхода, либо снять лимит природного газа и электричества на зиму и доплатить разницу в бюджет, либо предложить гражданам более дешевую альтернативу. Древесина, уголь и другие топливные материалы. То есть гражданин может сэкономить 5-10 манатов, чтобы ему не пришлось возвращать то, что он купил. На что людям жить?»

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