В последние дни появились сообщения о проведении проверок в связи с коррупцией в ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

Как сообщали некоторые СМИ, проверки проводит специальная инспекционная группа Министерства цифрового развития и транспорта.

Сайт Qafqazindo направил запрос в Министерство цифрового развития и транспорта по этому поводу. В ответ пресс-служба министерства заявила, что данные утверждения не соответствуют действительности:

«В связи с опубликованной в СМИ информацией о проверках в AZAL сообщаем, что Министерство цифрового развития и транспорта не проводит никаких проверок. Информация, распространяемая по этому поводу, не соответствует действительности».