В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Бейлаганского районного отдела полиции, задержаны и привлечены к уголовной ответственности лица, подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств.

Как сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудниками полиции на территории района был остановлен автомобиль, в котором находились жители района Эльмин Гулиев и Тебриз Ализаде. При досмотре грузового отсека транспортного средства были обнаружены наркотические средства массой более 4 кг, а также 170 таблеток прегабалина и метадона.

По факту в Бейлаганском РОП возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана, решением суда в отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.