Республиканцы в Палате представителей конгресса США предложили проверять финансовую помощь, предоставляемую Украине.

Об этом в Twitter сообщил старший корреспондент в американском парламенте Генри Роджерс (Henry Rodgers).

Законотворцы внесли проект, предполагающий аудит выделяемых средств. Также они требуют, чтобы все документы и обсуждения о выделении средств Украине заранее отправлялись на согласование. Автором документа стала конгрессвуман Марджори Тейлор Грин. Она заявила, что хочет проверить «каждый пенни, который идет на помощь Киеву».

Запрос распространяется на всю военную, гражданскую и финансовую помощь, предоставленную Украине при президенте Байдене.