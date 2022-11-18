Межконтинентальная баллистическая ракета, запущенная Пхеньяном, могла пролететь 15 тысяч километров и достичь территории Соединенных Штатов, если бы пуск был с обычной траекторией, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Министерства обороны Японии Ясукадзу Хамаду.

По ее словам, продолжительность полета составила 69 минут. В настоящее время ведется анализ деталей запуска.

«Если рассчитать, исходя из траектории межконтинентальной баллистической ракеты, выпущенной сегодня КНДР, то дальность полета могла превысить 15 тысяч километров, в этом случае [дальность полета] включает территорию США», — заявил глава военного ведомства.