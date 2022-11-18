Американский миллиардер Илон Маск определился со своим преемником на посту главы Tesla (SPB: TSLA) Inc., заявил член совета директоров компании Джеймс Мердок.

Мердок выступал в суде штата Делавэр, где рассматривается дело по иску акционеров Tesla к Маску в связи с крупным объемом вознаграждения в виде акций, полученного миллиардером в 2018 году, пишет газета Financial Times.

Отвечая на просьбу адвоката истцов подтвердить, что Маск никогда не называл кого-либо в качестве своего потенциального преемника на посту главы Tesla, Мердок ответил: «Вообще-то, он называл». Это, по его словам, произошло «в последние несколько месяцев».

Мердок не назвал имени, о котором говорил Маск.