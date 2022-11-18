Вильнюс пересматривает свою позицию по передаче Киеву самоходных гаубиц, от чего ранее отказывался, ссылаясь на то, что тем самым ослабит свою оборону. Об этом в четверг в эфире национального радио сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

«В понедельник будет созвано заседание государственного совета обороны, на котором мы обсудим вопрос передачи Украине состоящих на вооружении нашей армии самоходных гаубиц, — сказал он. — Решение предстоит принять с учетом национальной безопасности Литвы и борьбы с агрессией против наших братьев-украинцев».