Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард после встречи в Анкаре выступили на совместной пресс-конференции.

Глава МИД Турции подчеркнул особую важность продления зернового коридора, который удалось согласовать благодаря посредническим усилиям Турции, его президента Реджепа Тайипа Эрдогана и ООН.

Министр отметил, что Турции в рамках этой инициативы пришлось вести интенсивные контакты, особенно по поводу экспорта российского аммиака из Одессы и портов Эстонии, Латвии, Бельгии, Нидерландов и Германии. Он добавил, что для решения продовольственной безопасности также следует учитывать интересы России.

Чавушоглу напомнил, что что Турция также выступает посредником в таких вопросах, как обмен пленными и встреча официальных лиц Международного агентства по атомной энергии и Росатома. По словам турецкого министра, Анкара продолжит свои усилия в решении этих проблем.

Глава МИД также упомянул о ракетах, упавших на территории Польши:

«Согласно первоначальным расследованиям кажется, что произошел несчастный случай. Конечно, углубленные расследования продолжаются. Важно во всех отношениях как можно скорее закончить войну и вернуться за стол переговоров».

Мевлют Чавушоглу коснулся темы международных отношений Турецкой Республики Северного Кипра.

«Мы не нуждаемся в разрешении чтобы Турецкая Республика Северного Кипра стала членом-наблюдателем в международной организации», — сказал Чавушоглу.

«Наш посыл США заключается в том, что они нарушили баланс как в турецко-греческих отношениях, так и на Кипре. Будьте уравновешены и если вы говорите о международном праве, посмотрите на нарушения Греции и греческой части. Начался турецкий век, началась турецкая весна. Мы можем сказать, что с вступлением ТРСК в состав Организации тюркских государств (ОТГ) открылась новая эра. В этом вопросе мы не нуждаемся в разрешении США, или еще кого то», — подчеркнул Чавушоглу.

Он продолжил свое выступление следующими словами: «Мы видели, что США, особенно ЕС, оказывают давление на членов Организации турецких государств (TDT) и даже угрожают им. На них оказывали очень серьезное давление, вручали ноты, писали письма. Но не следует забывать об этом: Есть тюркский мир, который никогда не склонит голову перед угрозами, будь это ЕС или США. Единство тюркского мира важно для стабильности в регионе и в мире. Отбросьте угрозы в сторону, давайте сотрудничать, примите меры на благо всех сторон. Это только начало, за этим последуют необходимые шаги».