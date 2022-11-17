Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван заинтересован в установлении стратегического партнерства с Тбилиси. Соответствующее заявление он сделал на совместном брифинге с грузинским коллегой Шалвой Папуашвили в Тбилиси, сообщила в четверг пресс-служба законодательного органа.

«Я всегда подчеркивал, что развитие особых добрососедских отношений с Грузией является одним из важнейших приоритетов внешней политики нашей страны. Мы очень заинтересованы в установлении стратегического партнерства с Грузией», — отметил он.

По словам Симоняна, он и Папуашвили обсудили различные сферы двустороннего сотрудничества. «Мы обсудили вопросы, связанные с инфраструктурными проектами, которые направлены на обеспечение необходимого участия в международных транспортно-коммуникационных проектах», — отметил он.

Спикеры парламентов Армении и Грузии также обменялись мнениями о ворсах региональной безопасности. Ален Симонян подчеркнул шаги Грузии по установлению и поддержанию мира и стабильности в регионе.