Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с израильским премьером Биньямином Нетаньяху заявил, что отношения Анкары и Тель-Авива вступили в новую эру.

«Президент Эрдоган заявил, что Турция и Израиль вступили в новую эру в своих отношениях благодаря сильной воле обеих сторон», — приводит ТАСС заявление канцелярии турецкого лидера.

Также Эрдоган заявил, что выстраивание отношений между Турцией и Израилем на основе взаимопонимания будет соответствовать общим интересам двух стран.