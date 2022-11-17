Президент России Владимир Путин и азербайджанский лидер Ильхам Алиев обсудили по телефону сотрудничество стран в торгово-экономической и энергетической областях.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы сотрудничества России и Азербайджана в торгово-экономической и энергетической областях.

Согласно информации пресс-службы президента Азербайджана Ильхама Алиева, в ходе телефонного разговора главы государств обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах.