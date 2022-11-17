Азербайджан и Россия должны в полной мере использовать выгодное географическое положение и активнее развивать транспортный и транзитный потенциалы, сказал премьер РФ Михаил Мишустин, которого цитирует «Интерфакс».

«Мы должны в полной мере использовать выгодное географическое положение России и Азербайджана в центре Евразии и Каспийского региона и активнее развивать транспортный и транзитный потенциалы», — отметил Мишустин на встрече с главой правительства Азербайджана Али Асадовым.

Он добавил, что имеет ввиду прежде всего создание железнодорожной, автомобильной и морской инфраструктуры в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг».

«Работа на этом направлении уже развернута на основе соответствующей дорожной карты. Мы планируем к 2030 году увеличить объем перевозки грузов по западному маршруту международного коридора «Север-Юг» до 15 миллионов тонн в год», — отметил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что особое значение имеет выполнение договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана по разблокированию экономических и транспортных связей на Южном Кавказе.

«Убеждены, что реализация новых инфраструктурных проектов отвечает интересам всех государств Южного Кавказа», — сказал он.

Он заявил, что межправительственный диалог нацелен на решение всех задач по развитию торгово-экономического сотрудничества, которые поставили президенты двух стран.

«Речь идет о таких приоритетных направлениях, как промышленная кооперация, взаимодействие в транспортной, энергетической и культурно-гуманитарных областях. Заинтересованы в том, чтобы наше сотрудничество еще вышло на более высокий уровень, и конечно, хотим наполнить его новым содержанием и конкретными проектами в интересах граждан наших стран», — добавил Мишустин.