«Отношения между Россией и Азербайджаном прошли испытания временем и развиваются по восходящей». Об этом заместитель директора Департамента информации и прессы МИД РФ Иван Нечаев сказал на сегодняшнем брифинге, отвечая на вопрос «Какое значение сегодня имеют для России отношения с Азербайджаном с точки зрения партнерства на фоне меняющегося мира?».

«Отношения между Россией и Азербайджаном прошли испытания временем и находятся на высоте. Подписанием 22 февраля этого года Декларации о взаимной союзнической деятельности между Азербайджаном и Россией сотрудничество наших стран поднялось на качественно новый уровень», — приводит АПА слова российского дипломата.