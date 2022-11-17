России и Азербайджану следует переходить от традиционного торгового сотрудничества к выстраиванию совместного экономического пространства, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на пленарном заседании XI Российско-Азербайджанского межрегионального форума.

«Очевиден потенциал для наращивания взаимной торговли с учетом того, что идет переориентация экспорта и импорта. Мы можем в ближайшие годы удвоить тот внешнеторговый оборот, который у нас сейчас есть. И нам нужно переходить от нашего традиционного торгового сотрудничества к выстраиванию всеобъемлющего совместного экономического пространства», — сказал Решетников, пояснив, что речь идет в том числе о развитии транспортно-логистической инфраструктуры.

По словам министра, в соседнем с Азербайджаном российском регионе – Республике Дагестан – на протяжении 48 км прибрежной полосы будет возрожден курорт «Каякент», развиваются прибрежные зоны в районе Махачкалы и Каспийска.

«В ближайших планах – создание Каспийского прибрежного кластера и новых приграничных маршрутов для культурно-познавательного, этнографического, круизного и яхтенного туризма для всех стран Каспийской пятерки. В среднем между пятью странами Каспия в настоящее время осуществляется около 12 млн поездок в год. Поэтому в ближайшие годы турпоток между РФ и Азербайджаном может вырасти в два раза», — сказал Решетников.