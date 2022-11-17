В связи с повышением прожиточного минимума и критерия потребности до 246 манатов Комитетом по труду и социальной политике предложено предусмотреть повышение минимального размера пенсий с целью сохранения социального благополучия лиц, получающих минимальную пенсию. Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявил председатель Комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев, сообщает Minval.az.

Он отметил, что комитет разработал ряд предложений по дальнейшему повышению экономической активности ГФСЗ, расширению сферы и повышению качества услуг, оказываемых гражданам, нуждающимся в социальной защите.